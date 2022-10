Rampzalige scratch nekt Lotte Kopecky in strijd om de medailles in het omnium

Op het WK baanwielrennen heeft Lotte Kopecky in het omnium geen nieuwe medaille kunnen pakken.

Het omnium begon slecht voor Kopecky met de scratch. Ze werd pas 19de nadat ze een duw kreeg van een Ierse concurrente. In de tempo race werd Kopecky tiende en schoof ze op naar de 14de plaats in het klassement.

In de afvalling, waarin Kopecky donderdag nog wereldkampioen werd, maakte ze een sprong in het klassement door op de derde plaats te eindigen. Ze stond een onderdeel voor het einde op de tiende plaats.

In de afsluitende puntenkoers deed Kopecky het goed en schoof ze nog enkele plekken op. Ze pakte alleen een winstronde en probeerde het daarna nog eens opnieuw, maar die aanval werd in de kiem gesmoord. Ook in de laatste twintig ronden probeerde Kopecky het nog, maar ook nu lukte het niet om een winstronde te pakken.

Kopecky werd nog tweede in de eindsprint en eindigt zo op de zesde plaats in het omnium. De rampstart op de scratch ontneemt haar een medaille. De Amerikaanse Valente pakt de wereldtitel in het omnium.