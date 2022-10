Tuur Dens na zijn 4e plaats in de scratch: "Ik dacht dat ik wereldkampioen ging worden"

Na zijn zilver van een jaar eerder werd Tuur Dens 4e in de scratch. Geen medaille voor hem. Nochtans deed hij een goede poging om wereldkampioen te worden.

Het mocht niet zijn voor Tuur Dens. Hij kwam in het slot op kop, maar er ging nog 3 over. "Er zat zoveel op", zei hij aan Sporza. "Net op het moment dat ik dacht dat ik wereldkampioen zou worden, liepen mijn benen vol. Toen dacht ik dat ik 2e of 3e zou worden. Daar zou ik nog tevreden mee geweest zijn. In de laatste bocht lag ik nog altijd op kop, maar dan kwam er nog 3 man over. Hoe kan dat zelfs?"

Dens moest uiteindelijk tevreden zijn met een 4e plaats: "Ik heb al veel gevloekt. Tot het volgende WK zal ik daar elke week van wakker liggen."