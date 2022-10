Jules Hesters betaalt leergeld tijdens het omnium en wordt tiende, Ethan Hayter pakt het goud

In het omnium heeft Jules Hesters niet kunnen uitblinken.

Het omnium bij de mannen bestaat uit vier onderdelen: de scratch, de temporace, de afvalling en de puntenkoers. Voor België stond Jules Hesters aan de start. Hesters startte in de scratch met een 15de plaats, in de temporace zakte hij wat weg in met 18de plaats en zo een 17de plaats in het algemene klassement.

De afvalling ligt Hesters beter en hij eindigde daar in 7de en schoof daarmee op naar een 13de plaats in het klassement. In de afsluitende puntenkoers toonde Jules Hesters zich weer wat beter met een winstronde en eindigde hij uiteindelijk op de 10de plaats. Voor de medailles werd het nog erg spannend.

De Fransman Benjamin Thomas en de Britse leider Ethan Hayter probeerden op het einde nog eens rond te gaan. Thomas stond vierde en moest zeker de eindsprint winnen om brons te pakken. Maar Thomas en Hayter sloten in de laatste bocht nog aan bij het peloton en pakten zo nog een winstronde.

De Brit Ethan Hayter verlengt zo zijn wereldtitel in het omnium, Benjamin Thomas pakt dankzij de winstronde het zilver, de Nieuw-Zeelander Aaron Gate pakt het brons.