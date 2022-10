Marith Vanhove (19) wordt 16de in vierde individuele achtervolging ooit: "Iets te snel gestart"

Op het WK baanwielrennen kwam Marith Vanhove in actie op de individuele achtervolging.

Marith Vanhove heeft nog maar heel weinig ervaring in de individuele achtervolging. Haar deelname op het WK was nog maar haar vierde keer dat ze dat onderdeel reed.

Vanhove werd uiteindelijk 16de op 21 deelnemers. Ze zette 3'35"431, zo'n twee seconden boven haar persoonlijk record en drie seconden boven het Belgisch record.

"Dat is misschien een beetje het nadeel van mij, dat ik heel explosief ben. Ik wou het zodanig goed misschien, dat ik iets te veel adrenaline heb in het begin en dat heeft mij een beetje genekt in het begin", zei ze bij Sporza.

"Het is wel een harde les om dat te leren op je eerste elite wereldkampioenschap. Het is wel jammer om hier niet mijn eigen besttijd te verbeteren. Maar we nemen dat mee naar de toekomst."