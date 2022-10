🎥 Nederland heeft er dankzij Jeffrey Hoogland weer een wereldtitel bij in het baanwielrennen

Nederland is uitstekend bezig in het baanwielrennen. Jeffrey Hoogland zorgde voor de wereldtitel op de kilometer tijdrit.

Een nummer dat Hoogland perfect onder de knie heeft: de 29-jarige renner was de titelverdediger. Dit is zijn derde wereldtitel op de kilometer tijdrit. Zelfs zijn grootste concurrenten kwamen niet in de buurt van zijn tijd. De Fransman Landerneau en de Spanjaard Martinez Chorro sleepten wel respectievelijk de tweede en de derde plaats uit de brand.

🌈🇳🇱 @JeffreyHoogland 🇳🇱🌈



Defending the title: 2022 UCI Men's 1KM Time Trial World Champion 💪#SQY2022 pic.twitter.com/EeRCdv5hlg — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 14, 2022

Voor Hoogland is het nog eens de bevestiging van zijn bloedvorm, want hij was al goed bezig op het WK baanwielrennen. Zowel in de teamsprint als in de keirin werd Hoogland tweede en behaalde hij een zilveren medaille.

Dat vrijdagavond die wereldtitel in de kilometer tijdrit er bijkwam, maakt het alleen nog maar mooier. Het was een productieve dag voor Nederland, dat eerder al de wereldkampioen in de puntenkoers had met Yoeri Havik. De Belg Fabio Van den Bossche werd op dit nummer derde.