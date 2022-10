Lotte Kopecky en Shari Bossuyt pakken wereldtitel in de ploegkoers na verwarring in het slot: "De coach zei dat we gewonnen waren"

Op het WK baanwielrennen pakten Shari Bossuyt en Lotte Kopecky de wereldtitel in de ploegkoers.

De Belgen stonden in het slot van de ploegkoers op kop toen de Denen versnelden en nog probeerden een winstronde te pakken. Dat was de jury even uit het oog verloren en Frankrijk werd als winnaar van de eindsprint uitgeroepen waardoor België de wereldtitel zou verliezen met één puntje.

Die fout werd recht gezet en de Denen wonnen de einsprint, Frankrijk werd tweede, Nederland derde en België vierde. Zo pakte België de wereldtitel met een puntje voorsprong op de Fransen.

Kopecky en Bossuyt versnelden op 40 ronden op het einde. "We hadden nog geen punten, dus we moesten iets proberen en ik denk dat we het perfecte moment kozen om aan te vallen en toen was het alleen aan ons te versnellen en de ronde te pakken", zegt Kopecky.

Ook Bossuyt was verward na de finish. "In het begin dacht ik: "Shit, op 1 puntje van de regenboogtrui". Maar toen zei de bondscoach (Kenny De Ketele, red.) dat we gewonnen hadden", vertelt Bossuyt. "Ik begreep het eerst niet. Maar toen zag ik het ook op het scorebord."