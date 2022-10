De Ketele glundert na kunststukje met Kopecky en Bossuyt op WK: "I love it when a plan comes together"

Achter het goud voor Kopecky en Bossuyt in de ploegkoers op het WK, ging een plan van De Ketele schuil en dat werd tot in de puntjes uitgevoerd.

In de VRT-podcast De Tribune mocht De Ketele, samen met Tim Carswell bondscoach baanwielrennen, dat uit de doeken doen. "Toen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt nog twee punten nodig hadden om wereldkampioen te worden in de ploegkoers, was het enige dat ik nog kon horen in mijn hoofd de legendarische quote van "Hannibal" van The A-Team: I love it when a plan comes together."

Dat is immers exact wat zich voltrok. "Ik ben heel trots dat alles wat gebeurd is tijdens de ploegkoers, afgesproken was." Bij de vrouwen is dat nog een vrij nieuwe discipline. "Er zijn nog maar vijf WK's geweest en op basis van de statistieken wist ik dat je met een bonusronde en een tussensprint op vorige WK's sowieso brons won."

STERK DEELNEMERSVELD

"Het deelnemersveld was dit jaar heel sterk en dus lagen de punten ook erg gespreid deze keer. Daarom vertelde ik Lotte en Shari vooraf dat ze konden wachten, zelfs als een land 25 punten pakte." De rest is geschiedenis: Kopecky en Bossuyt pakten de punten op het moment dat het moest en kroonden zich tot wereldkampioenen.

Wat betekent dit nu voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs? "Heel veel kan gebeuren, maar het is wel goed om te weten dat we kunnen winnen. Op dit moment zijn Kopecky en Bossuyt het beste koppel in de ploegkoers ter wereld. Tegelijk weten we ook nog waar we aan kunnen werken."