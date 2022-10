Gentse Zesdaagse kondigt nieuwe namen aan: Kopecky, Bossuyt en nog twee andere wereldkampioenen van de partij

De Zesdaagse van Vlaanderen-Gent heeft enkele nieuwe namen aangekondigd.

De Fiberklaar Ladies Cup krijgt er twee mooie nieuwe namen bij. Lotte Kopecky, de Europese en wereldkampioene afvalling en de Europese kampioene puntenkoers, zal aan de start staan. Ook Shari Bossuyt, waarmee Kopecky wereldkampioen werd in de ploegkoers, is van de partij.

De Fiberklaar Ladies Cup bestaat uit vier onderdelen. Op vrijdag is er een puntenkoers, op zaterdag staat er een scratch, een afvalling en opnieuw een puntenkoers op het programma.

Ook Ethan Hayter, wereldkampioen op de ploegenachtervolging en in het omnium, zal erbij zijn. Hij rijdt de Zesdaagse samen met zijn landgenoot Fred Wright.

Daarnaast staat nog een vierde wereldkampioen van het voorbije WK aan de start. Nederlander Yoeri Havik werd wereldkampioen in de puntenkoers. Hij gaat een duo vormen met de Belg 22-jarige landgenoot Fabio Van den Bossche, die op het WK brons pakte in de puntenkoers en in de ploegkoers.