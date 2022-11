Belgische kampioenen Schuermans en Claes racen in ... Rwanda: "Elke mountainbiker een beetje avonturier"

Een opvallend plan bij de Belgische kampioenen mountainbike Frans Claes en Jens Schuermans. Zij zijn deze week in Rwanda te vinden.

Niet bepaald een traditioneel wielerland, al beweegt er wel één en ander met het WK mountainbike dat daar in 2025 zal doorgaan. Jens Schuermans, de Belgische kampioen crosscountry, gaat daar deze week al een kijkje nemen door mee te doen aan de Rwandan Epic. Hetzelfde geldt voor Frans Claes, de Belgische kampioen marathon.

"Elke mountainbiker is een beetje een avonturier", legt Schuermans zijn deelname uit. "Deze race past perfect in mijn jaarplanning en ik vind het super om Rwanda met mijn fiets te ontdekken. Met mijn deelname wil ik het land ook populairder maken voor fietsers, want het is hier prachtig."

"De Rwandan Epic is voorlopig nog een kleine, onbekende race. Maar het zal uitdagend genoeg zijn: vijf dagen fietsen op hoogte in een vochtig en warm klimaat", verzekert Claes. "En dat tegen de beste Afrikaanse en Europese mountainbikers. Het wordt sowieso boeiend."