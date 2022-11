Marianne Vos negende op EK: "Kijk nu vooral naar de maanden januari en februari, het NK en WK"

Geen zesde podium op een EK voor Marianne Vos, die nooit echt meedeed voor de medailles.

Vos had in het verleden al twee keer de Europese sterrentrui veroverd (2005 en 2009) en stond ook nog drie keer op het podium (2003, 2006 en 2018). Vos deed ook voor het eerst in vier jaar nog eens mee aan het EK.

Een hoofdrol kon ze echter niet spelen en al na een ronde moest ze achtervolgen. "Ik ben blij dat ik heb meegedaan, het was een mooi kampioenschap. Je hoopt iets korter erop te zitten, maar het is niet anders. Vandaag was het vooral een kwestie van heel hard werken."

"Het is nu vooral zaak om verder te kijken. Ik kijk nu vooral naar de maanden januari en februari, naar het NK en WK. Een wereldkampioenschap is altijd speciaal, maar extra speciaal als het in eigen land (in Hoogerheide, red.) is."