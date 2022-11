Filip Meirhaeghe wil het mountainbiken populairder maken

In België zijn er heel wat medailles in verschillende wielerdisciplines. Behalve in het mountainbiken. Daar wil bondscoach Filip Meirhaeghe iets aan veranderen.

Het is al geleden van het EK in 2019 dat België in het mountainbiken een medaille op een kampioenschap pakte. Toen pakte Lukas Malezsewski de Europese titel bij de junioren. Sindsdien staat België droog.

Bondscoach Filip Meirhaeghe, wereldkampioen in 2003 en zilver op de Olympische Spelen in Sydney, wil daar iets aan veranderen. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat ze er alles aan doen om talenten op te sporen en om die in het mountainbiken te houden. Bij Cycling Vlaanderen stelden ze daarvoor Jeff Luyten aan.

Ook wordt er samengewerkt met de andere disciplines. Zo kunnen talenten zich op alle vlakken ontplooien en kunnen ze de best mogelijke ontwikkeling doormaken.

Meirhaeghe ziet ook een groot voordeel voor het mountainbiken. Volgens hem is de discipline de beste leerschool. Het is zeer technisch. Je leert afzien en diep gaan. Daarnaast kweek je ook een grote motor. Het is zo veelzijdig dat het een basis voor alle disciplines vormt.