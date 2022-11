Keisse vermaakt het publiek op eerste dag Zesdaagse, Havik en Van den Bossche op kop

Dinsdag is de Zesdaagse van Gent begonnen.

De eerste ploegkoers van de avond werd al opgeschrikt door een zware val van Stijn Steels. Iljo Keisse vermaakte tijdens de derny het publiek en won die derny ook met een jump in de laatste ronde.

Tijdens de 500 meter sprint zette Tuur Dens, gelanceerd door Jan Willem van Schip, een nieuw baanrecord neer. Hij zette een 26"496 en verbeterde het record van Moreno De Pauw en Kenny De Ketele uit 2017 van 26"595.

Na de eerste avond staan Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik op kop in de 81e Zesdaagse. Het duo staat op kop met 69 punten en heeft 5 punten voorsprong op Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. Jules Hesters en de Duitser Tim Torn Teutenberg staan derde op 18 punten. In dezelfde ronde volgen nog de Britten Ethan Hayter en Fred Wright (37 punten), Iljo Keisse en Jasper De Buyst (25) en de Duitsers Roger Kluge en Theo Reinhardt (9).

