Lindsay De Vylder en Robbe Ghys op kop na 2 dagen in de Zesdaagse van Gent: "Hij doet het voortreffelijk goed"

Na 2 dagen staan Robbe Ghys en Lindsay De Vylder in de Zesdaagse van Gent op kop. Ook zette De Vylder 't Kuipke op zijn kom door een nieuwe baanronde neer te zetten.

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hadden een voortreffelijke 2 dag tijdens de Zesdaagse van Gent. Ze wonnen de 2e puntenkoers en De Vylder zette een nieuw baanrecord neer (8"406). Zo kwamen ze aan de leiding.

"Het baanrecord is gewoon kicken!", was De Vylder enthousiast bij Sporza. "Ik had het niet verwacht. Zelf heb ik hier nog met Moreno De Pauw (de vorige eigenaar van het record, red.) rondgereden. Het is een eer om zijn record te verbreken."

"Ik zag het wel aankomen", vertelde Ghys over het baanrecord van De Vylder. "Ik had er nooit van durven dromen, maar hij is indrukwekkend snel. Af en toe moet ik hem rustig houden en steek ik hem in zijn kot, waarna ik hem er weer uithaal. Ook stuur ik hem wat bij, maar hij doet het voortreffelijk goed."