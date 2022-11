🎥 Zesdaagse van Gent: Ghys en De Vylder blijven aan de leiding, Keisse 4e en opnieuw een record

Dag 3 van de Zesdaagse van Gent zit erop. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder blijven aan de leiding, maar 3 andere duo's staan nog in de buurt.

Tijdens de puntenkoersen werden niet veel punten gepakt, maar in de ploegafvalling sloegen leiders Robbe Ghys en Lindsay De Vylder voor 1e keer toe. Ze klopten nummers 2 Fabio Van den Bossche en Yoeri Havik.

Daarna was het tijd voor een nieuw baanrecord. De Vylder verbeterde zijn eigen record die hij een dag eerder nog maar had neergezet. De nieuwe tijd is 8"332. Goed voor een gemiddelde snelheid van 71,723 km/u.

🎥 New track record Robbe Ghys and Lindsay De Vylder: 8.332 seconds#zesdaagsegent #ghent6day pic.twitter.com/4nNjjt8SQ6 — Zesdaagse Gent (@zesdaagseGent) November 17, 2022

Ook werd 't Kuipke nadien nog een paar keer in vuur en vlam gezet. Iljo Keisse en Jasper De Buyst wonnen de 1e ploegkoers van de avond. Nadien won Keisse de 2e dernyrace van de avond. De Iljooo's vlogen weer in het rond.

De avond werd afgesloten met een overwinning van Van den Bossche en Havik in de afsluitende ploegkoers.

In de stand blijven Ghys en De Vylder met 190 punten op kop. Achter hen staan nog 3 duo's binnen dezelfde ronde. Van den Bossche en Havik tellen 173 punten. Jules Hesters en Tim Torn Teutenberg staan 3e met 144 punten. Keisse en De Buyst staan op 100 punten.