Lavreysen wint keirin bij tweede afspraak in Champions League, voorts ereplaats voor Nederlander en zijn landgenote

Naast de Zesdaagsde in Gent is er ook nog de Champions League. De Nederlander Lavreysen blijft het in die competitie goed doen in het baanwielrennen.

Harrie Lavreysen was vorige week in Berlijn al de winnaar van de keirin en tweede geworden in een sprint. Dat deed hij nog eens fijntjes over in Mallorca, waar zaterdagavond de Champions League baanwielrennen neerstreek.

WISSELEND SUCCES TEGEN RICHARDSON

In de keirin versloeg Lavreysen de Duitser Bötticher en de Australiër Richardson in de strijd om de overwinning. In de sprint moest Lavreysen dan wel in diezelfde Richardson zijn meerdere erkennen. Toch opnieuw een mooi bilan dat onze noorderbuur kan voorleggen.

Ook zijn landgenote Hetty van de Wouw liet een tweede plaats noteren. Zij deed dat eveneens in de sprint en stuitte in dit onderdeel op de Française Mathilde Gros. Andere winnaressen in Mallorca waren de Colombiaanse Bayona (keirin), de Britse Archibald (scratch) en de Noorse Stenberg (afvalling). Bij de mannen won de Brit Stewart de scratch en de Canadees Guillemette de afvalling.