Parijs-Roubaix-winnaar gaat in Denemarken 2 pistewedstrijden rijden

Dylan van Baarle gaat in Denemarken 2 pistewedstrijden rijden. Hij zal die aan de zijde van Yoeri Havik rijden.

Eind december zijn er de DBC Ballerup New Year’s Conference presented by Kuehne+Nagel en GP Odense. Dat zijn 2 baanwedstrijden in Denemarken.

Onder meer Dylan van Baarle zal er aan de start staan. Hij zal de 2 wedstrijden samen met Yoeri Havik betwisten. “Het is fantastisch dat we een wereldster als Dylan van Baarle in Ballerup kunnen presenteren. Parijs-Roubaix is de grootste eendagswedstrijd ter wereld en het feit dat we de titelverdediger naar Ballerup kunnen halen, is een grote eer”, vertelde de voorzitter van de wedstrijd aan op de website van de wedstrijd.

De wedstrijd in Ballerup is een ploegkoers van 100 km en zal op 28 december doorgaan. De GP Odense is een dag later en is ook een ploegkoers.