Wereldbeker mountainbiken voorgesteld: start in Tsjechië, Valkenburg is er niet bij

De UCI heeft definitieve kalender voor de komende Wereldbeker voorgesteld.

In het Nederlandse Valkenburg zou normaal gezien het seizoen van de Wereldbeker mountainbiken starten van 5 tot 7 mei 2023. Maar op de definitieve kalender van de UCI is de manche niet meer terug te vinden.

Mathieu van der Poel zou normaal starten in Valkenburg, maar dat gaat nu dus niet door. De start van het seizoen is er van 12 tot 14 mei in het Tsjechische Nove Mesto. Lenzerheide (Zwitserland), Leogang (Oostenrijk), Val di Sole (Italië), Andorra, Les Gets (Frankrijk), Snowshoe (Amerika) en Mont-Sainte-Anne (Canada) zijn de andere manches op de crosscountry-kalender.

Van 8 tot 12 augustus vindt het WK mountainbike plaats in het Schotse Glasgow, waar het eerste 'super WK wielrennen' wordt georganiseerd met WK's in bijna alle disciplines van het wielrennen.