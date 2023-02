Belgische selectie EK baanwielrennen: Lotte Kopecky grote blikvanger, ook op Ghys, Hesters en Van Den Bossche wordt gerekend

Het vorige EK baanwielrennen vond nog maar in augustus plaats, maar van 8 tot 12 februari staat alweer de volgende editie gepland. Bondscoaches Tim Carswell en Kenny De Ketele hebben hun selectie bekend gemaakt.

Bij de vrouwen is Lotte Kopecky natuurlijk de grote blikvanger. Kopecky verdedigt haar Europese titels op de afvalling en in de ploegkoers samen met Shari Bossuyt. Op die twee onderdelen is Kopecky ook huidig wereldkampioen.

Op het vorige EK pakte Jules Hesters brons op de afvalling, Robbe Ghys zilver op de puntenkoers en Ghys en Van den Bossche pakten brons op de ploegkoers. Ook zij zijn er allemaal weer bij.

