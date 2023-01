Van Moer doet mee voor prijzen in Marseillaise: "Dergelijke kans krijg je niet vaak, maar heb het nergens laten liggen"

Van Brent Van Moer hebben we al een paar straffe stoten gezien. Dat hij in La Marseillaise meedeed voor de prijzen, doet het beste vermoeden voor het vervolg van 2023.

Van Moer kroop in de Franse eendagskoers mee in een omvangrijke ontsnapping. "Op die manier konden we meerdere kaarten uitspelen met ook nog onze sprinter Arnaud De Lie in het peloton. Aangezien heel wat verschillende teams vertegenwoordigd waren in de kopgroep, werd al snel duidelijk dat de winnaar vooraan zat. Toen Powless zijn aanval plaatste, had er niemand echt een antwoord, hij was echt wel de sterkste."

Hem tot de orde roepen bleek niet meer mogelijk. "De achtervolging verliep stroef en toen ik besefte dat de vogel gaan vliegen was, verlegde ik de focus op de sprint voor de tweede plek. Ik werd echter de koppositie opgedrongen en besliste dan maar om op 250 meter van de meet zelf aan te gaan. Met de tegenwind werd het nog nipt, maar ik kon het uiteindelijk net nog houden en een podiumplaats uit de brand slepen."

GOEDE BENEN BIJ SEIZOENSBEGIN

Enkel de Fransman Ferron passeerde Van Moer nog. "Deze derde plek voelt niet als een ontgoocheling. Dergelijke kans krijg je misschien niet vaak, maar ik heb het nergens laten liggen. Ik ben vooral blij dat ik het seizoen kan beginnen met goede benen én een podiumplaats." Volgende koers op het programma: de Ster van Bessèges.