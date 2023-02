Gloednieuw Belgisch sprinttrio plaatst zich voor eindfase en breekt zet nieuw Belgisch record neer

De Belgen hebben het meteen goed gedaan op het EK.

Het EK baanwielrennen (8-12 februari) in het Zwitserse Grenchen is meteen goed van start gegaan voor het nieuwe Belgische sprintteam. Nicky Degrendele, Valerie Jenaer en Elke Vanhoof, die de ovestap maakte van het BMX, zijn de Belgische vertegenwoordigers. Julie Nicolaes (19) is reserve.

Aan de kwalificaties namen negen landen deel, de top acht gaat door naar de eindronde, die woensdag vanaf 18u wordt gereden. En de Belgen deden het goed want ze plaatsten zich met de zesde tijd en een nieuw Belgische record van 49"083. Sinds de hervorming van de teamsprint van twee naar drie renners nam België niet meer deel dus een Belgisch record zou er sowieso komen.

Om 18u nemen de Belgen het op tegen de Britten, die in de kwalificaties de derde tijd hadden van 47"808. Het EK is nog maar een eerste test voor het team, het doel is de kwalificatie voor de Spelen in Parijs volgend jaar.