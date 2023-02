Jules Hesters gediskwalificeerd in de afvalkoers, Shari Bossuyt in de top tien op de scratch

Twee Belgen in een finale op de eerste dag van het EK in Grenchen, zonder medaille wel.

In de scratch bij Bossuyt bleef de koers lang gesloten. De Zwitserse Mettraux opende op elf rondes van het einde de debatten. Zij werd weer gegrepen, maar de Martins (Portugal) en Larrarte (Spanje) versnelden en namen een voorsprong. De Portugese pakte goud, Larrarte pakte zilver. De Poolse Daria Pikulik pakte brons, Shari Bossuyt werd negende.

Jules Hesters was in de afvalkoers goed op weg naar een medaille, al speelde hij enkele keren met vuur. Hesters gebruikte ook iets te veel zijn schouders om te duwen en werd uit koers genomen. Hij eindigde zesde. Vorig jaar pakte Hesters nog brons op het EK. De Duitser Tim Torn Teutenberg pakte goud, de Portugees Oliveira neemt het zilver mee naar huis. Het brons is voor de Nederlander Heijnen.

Goede start voor de teamsprint

De Belgische vrouwen kwalificeerden zich ook voor de twee ronde van de teamsprint. Groot-Brittannië was een maatje te groot maar Vanhoof, Jenaer en Degrendele verbeterden wel nog eens het Belgisch record dat nu op 48"824 staat. De Belgen eindigen zesde op het EK, en dat voor een team dat nog maar enkele maanden bestaat.