Nicky Degrendele strandt op het EK in de sprint in de kwartfinales

Nicky Degrendele is op het EK in de sprint uitgeschakeld in de kwartfinales. De regerende wereldkampioene was te sterk.

Vooraf was de opdracht voor Nicky Degrendele duidelijk. Ze moest 2 keer wereldkampioene Mathilde Gros in de sprint verslaan om naar de halve finales te bereiken. In het 1e duel begon de Française op kop en Degrendele kon niet meer uit het wiel komen. Een uur later was het al tijd voor duel 2. Deze keer mocht Degrendele op kop beginnen, maar Gros nam over en maakte het af. Zo werd Degrendele met 2-0 uitgeschakeld. Later op het EK komt ze ook in de keirin in actie.