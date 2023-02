Lotte Kopecky pakt na een mooie inhaalrace brons in het omnium

Lotte Kopecky heeft in het omnium brons gepakt. In de afsluitende puntenkoers pakte ze een cruciale ronde, waardoor ze weer vol voor de medailles streed.

Na haar 11e plaats in de scratch moest Lotte Kopecky in het omnium achtervolgen. In de temporace won ze verschillende tussensprints. Ze sloot die af als 4e en daardoor schoof Kopecky naar een 7e plaats in het klassement op. Na 2 nummers stond ze op 16 punten van de medailles.

Het 3e nummer was de afvalling. Spek voor de bek voor Kopecky, want een dag eerder had ze zich voor de 2e keer op rij tot Europees kampioene gekroond. Ze nam meteen de kop en kwam nooit in de problemen. Ze nestelde zich gemakkelijk bij de besten in de afvalling, maar de voorlaatste sprint was er te veel aan. Zo eindigde ze 3e in de afvalling en stijgt ze naar plaats 5 in het klassement. Kopecky staat op 12 punten van een medaille.

SPANNENDE PUNTENKOERS

De puntenkoers bepaalde uiteindelijk de verdeling van de medailles. Bij de 1e tussensprints wou ze zich wel mengen, maar ze kwam telkens te vroeg op kop. Halfweg ging ze achter Archibald en Dideriksen. Ze maakte de aansluiting en samen reden ze rond. Zo deed Kopecky weer volop mee voor de medailles.

In de voorlaatste tussensprint ging Kopecky vol aan en zo kon ze de sprint winnen en stond ze op een virtuele zilveren plaats. Kopecky stemde in de laatste ronden haar tactiek op haar concurrentes voor zilver af. In de laatste sprint moest ze enkel Pikulik voorlaten. Die pakte zo zilver en Kopecky pakte brons. Het goud was voor Archibald.