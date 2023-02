Shari Bossuyt na haar zilveren medaille in de puntenkoers: "De sterkste, maar niet de slimste"

Zilver voor Shari Bossuyt in de puntenkoers op het EK baanwielrennen

Nog maar zes weken geleden brak Shari Bossuyt haar sleutelbeen. Maar dat hield haar niet tegen om een medaille te pakken in de puntenkoers op het EK baanwielrennen. In het begin wachtte ze wat af, maar na vier sprints kwam Bossuyt toch naar voren.

De Noorse Stenberg had intussen bijna elke sprintkans benut, de Française Le Net was er vandoor. Bossuyt dichtte het gat met Stenberg in haar wiel, die niet wou overnemen. Maar Stenberg ging dan wel voor de sprints. "Dat is niet mijn manier van koersen", zegt Bossuyt bij Sporza.

"Het is zeker frustrerend omdat ze dan uiteindelijk toch vol voor die 5 punten gaat. Ik was misschien wel de sterkste over de hele koers, maar niet de slimste. Zoiets moet je achter jezelf kunnen laten", zegt Bossuyt nog. Zondag komt Bossuyt samen met Kopecky nog in actie in de ploegkoers, waar ze samen ook wereldkampioen zijn.