🎥 Belg wint meteen de 1e etappe van de Cape Epic

Wout Alleman heeft samen met zijn ploegmaat Fabian Rabensteiner de 1e rit in de Cape Epic gewonnen. Het is zijn 2e ritzege in de 'Tour de France van het mountainbiken'.

De 1e proef van de Zuid-Afrikaanse Cape Epic was nog een proloog. Die werd door de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Christopher Blevins gewonnen. Een dag later stond de 1e marathonrit op het programma. Het was een tocht van 98 km met start en aankomst in Hermanus. De tocht duurde 4 uur en aan het einde moest er gesprint worden. Wout Alleman en zijn ploegmaat de Italiaan Fabian Rabensteiner haalden het in de sprint van het Zwitserse duo Nino Schurter en Andri Frischknecht. Wilier Pirelli Factory win Stage 1 of the 2023 Absa Cape Epic. #untamed #capeepic pic.twitter.com/yxkEq5LxFT — capeepic (@CapeEpic) March 20, 2023 Na de 1e rit zijn de Zwitsers de nieuwe leiders. Alleman en Rabensteiner staan 4e. Dinsdag staat een rit van 116 km op het programma met opnieuw start en aankomst in Hermanus. De Cape Epic duurt nog tot zondag.