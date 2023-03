Belg ziet zijn podiumkansen in de Cape Epic tijdens de koninginnenrit in rook opgaan

Wout Alleman heeft in de Cape Epic een slechte zaak voor het podium gedaan. Hij verloor bijna een kwartier tegenover de 3e in de stand.

Na 3 etappes in de Zuid-Afrikaanse Cape Epic stonden Wout Alleman en zijn Italiaanse ploegmaat Fabian Rabensteiner comfortabel op de 3e plaats. In de 4e rit verloor het die plaats aan de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Christopher Blevins. Zo stonden Alleman en Rabensteiner 4e.

In de 5e rit konden Alleman en Rabensteiner hun slag slaan, want dan stond de koninginnenrit op het programma. Maar het werd een maat voor niets. Ze eindigden 6e in die etappe en verloren tegenover Beers en Blevins bijna een kwartier.

Zo bleven Alleman en Rabensteiner in het klassement op de 4e plaats staan. Hun achterstand op het podium is meer dan 16 minuten. Behoudens pech zullen ze waarschijnlijk 4e eindigen.

De Cape Epic duurt nog tot zondag. Georg Egger en Lukas Baum staan aan de leiding. Ze hebben bijna anderhalve minuut voorsprong op Nino Schurter en Andri Frischknecht.