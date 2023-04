Shari Bossuyt pakt net geen medaille op de Nations Cup in Milton

Shari Bossuyt is op de Nations Cup in Milton 4e in de afvalling geëindigd. Zo heeft België op de 1e dag net geen medaille gepakt.

Op dag 1 van de Nations Cup moesten al meteen enkele Belgen in actie komen. Shari Bossuyt reed de afvalling. Ze overleefde de 1e sprints en bleef zich telkens goed plaatsen. Uiteindelijk bleven ze nog met 4 over, maar in de laatste sprint net voor de medailles was Bossuyt laatste. Zo pakte ze net naast een medaille. Het goud was voor Anita Yvonne Stenberg.

In de teamsprint bij de vrouwen overleefde België de 1e ronde niet. Groot-Brittannië was te sterk voor Nicky Degrendele Valerie Jenaer en Elke Vanhoof. Mexico pakte uiteindelijk het goud.

Ten slotte was er ook nog de ploegenachtervolging bij de mannen. België overleefde de kwalificaties en won nadien vlot zijn 1e ronde, maar hun tijd was niet snel genoeg om in de finales voor de medailles te strijden. Het goud was voor Groot-Brittannië.