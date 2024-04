Eddy Merckx onthult zijn favoriete renner uit het huidige wielerpeloton

Eddy Merckx volgt ook het huidige wielrennen nog altijd op de voet. Hij is dan ook stevig onder de indruk van het talent dat er tegenwoordig is.

Eddy Merckx was te gast bij The Move Legends, waarin hij geïnterviewd werd door Johan Bruyneel. Er werd Merckx onder meer gevraagd naar zijn favoriete renner in het peloton. Daarbij dacht hij meteen aan Tadej Pogacar.

"Als je ziet dat hij de Tour twee keer heeft gewonnen, maar ook klassiekers zoals De Ronde van Vlaanderen", stelt Merckx. Toch heeft de vijfvoudige winnaar van de Tour ook oog voor ander talent.

"Natuurlijk zijn er ook nog Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Jonas Vingegaard. In de grote rondes valt hij bijna niet te kloppen", zegt Merckx over de Deense Tourwinnaar. "Dat zijn allemaal sterke renners."

Merckx gelooft in Evenepoel

"En ook Remco Evenepoel natuurlijk. Hij moet nog verbeteren, maar hij is een groot talent." Merckx gelooft ook in de capaciteiten van Evenepoel. "Evenepoel is al wereldkampioen geweest. Hij heeft al een grote ronde gewonnen (de Vuelta in 2022, nvdr.).

"Hij heeft natuurlijk de Tour nog niet gewonnen. Dat moet hij nog bewijzen, we zullen zien in de volgende jaren. Pogacar is 25. Die is ook niet zo oud. En hij heeft al twee keer de Tour gewonnen."