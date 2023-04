Lotte Kopecky en Shari Bossuyt doen een uitstekende zaak in Canada met het oog op de Olympische Spelen

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt hebben een uitstekende zaak gedaan met het oog op de Olympische Spelen in Parijs in 2024. De twee Belgische wonnen de ploegkoers in Canada.

Geen Luik-Bastenaken-Luik voor Lotte Kopecky, zij vloog na de Amstel Gold Race naar Canada voor de Nations Cup in het Canadese Milton. Dat is belangrijk met het oog op de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Wereldkampioenen Kopecky en Bossuyt deden het uitstekend tijdens de ploegkoers en verzamelden tijdens de tussensprints al heel wat punten. Een tweede plaats in de eindsprint was dan ook voldoende voor de overwinning.

Daarmee doen Kopecky en Bossuyt waarvoor ze gekomen waren naar Canada: veel kwalificatiepunten verzamelen voor de Spelen. En de manches in de Nations Cup wegen daarin zwaar door. Missie geslaagd dus.

🇧🇪 🥇 Lotte Kopecky and Shari Bossuyt 🥇 🇧🇪



The World Champs take the win in the Women Madison at the 2023 Tissot UCI Track Nations Cup in Milton, Canada #TissotNationsCup pic.twitter.com/Qpmv9To1iC April 22, 2023

Ook Nicky Degrendele is aanwezig in Canada, zij nam deel aan het sprinttoernooi. Degrendele deed het uitstekend en eindigde net naast het podium, op plek vier. De winst was voor tijdrijdster Kelsey Mitchell.

Zondag neemt Lotte Kopecky nog deel aan het omnium, ook een olympisch nummer.