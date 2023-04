'Mathieu van der Poel wijzigt zijn mountainbikeprogramma'

Mathieu van der Poel zal de komende maanden aan geen enkele mountainbikewedstrijd deelnemen. Dat meldt Wielerflits.

Na het voorjaar nam Mathieu van der Poel wat rust om nadien zich op de mountainbike te focussen. In principe zou hij aan de wereldbeker in Valkenburg en Nove Mesto in Tsjechië meedoen.

Maar de wereldbekerwedstrijd in Valkenburg viel weg. De gloednieuwe wedstrijd kreeg niet de nodige vergunningen en zo gaat de wedstrijd niet door.

Zo bleef enkel nog Nove Mesto over, maar volgens Wielerflits zal van der Poel ook in Tsjechië niet deelnemen. Hij zou voor slechts één wedstrijd niet op de mountainbike willen zitten.

Van der Poel kan zo een grotere rustperiode nemen. Vanaf 21 mei gaat hij op hoogtestage naar La Plagne. Nadien volgen nog de Ronde van Zwitserland en uiteindelijk ook de Tour de France.