Ferme plannen van Mathieu van der Poel in aantocht? Mogelijk mikt VDP via 'escaperoute' op doelstelling van weleer

Hoe gaat het ondertussen met Mathieu van der Poel? Die is drukke plannen aan het maken, want hij zou zijn programma wel eens kunnen gaan aanpassen.

Dat heeft alles te maken met zijn olympische droom. Van der Poel trok al met de mountainbike naar de Spelen van Tokio, maar een valpartij gooide daar roet in het eten. Zich plaatsen voor de Spelen van Parijs 2024 is nu de boodschap. Van der Poel heeft hiervoor nog niet de nodige punten. Milan Vader zit in hetzelfde schuitje.

"Milan en Mathieu zijn normaal gezien onze sterkst presterende renners en die hebben respectievelijk nauwelijks en geen punten gehaald in die periode vanaf mei 2022", bespreekt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt het op de site van de KNWU. "Dat is zoals de situatie nu is."

WK IN GLASGOW

Vader gaat sowieso nog een druk programma op de mountainbike afwerken. "Ook Mathieu van der Poel kijkt naar mogelijkheden enkele wedstrijden in zijn agenda in te passen. Als zij in grote wedstrijden punten scoren, kan het snel gaan om in ieder geval één startplek binnen te slepen. Er is ook een escaperoute, die voert via het WK in Glasgow."

De Knegt beseft wat daar op het spel kan staan. "De twee landen die daar het best scoren van de landen die nog niet via de Olympische ranking een startplek verdienden, komen ook in aanmerking voor een plaats op de Spelen. Maar we weten wel pas in mei 2024 of je daar als land dan aan voldoet."