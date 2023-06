Puck Pieterse heeft na glorieus debuut nog zin in meer en bevestigt al het goede met ereplaats in shorttrack

Puck Pieterse is niet zomaar een alledaags talent. Dat bewees ze met haar glorieus debuut in een wereldbekerwedstrijd in het mountainbiken in Nove Mesto.

De Nederlandse, bij ons vooral bekend van haar prestaties in het veldrijden, knalde daar vorige maand meteen naar de overwinning. De zegehonger is nog niet gestild, want ook in de wereldbekermanche in het Zwitserse Lenzerheide is ze weer van de partij. Daar is vrijdag de shorttrack al afgewerkt, de voorbode voor de cross-country zeg maar. Puck Pieterse deed opnieuw mooi mee in de debatten, maar moest zich deze keer wel neerleggen bij een vierde plaats. Om de cross-country te kunnen winnen, zal de renster van Alpecin-Deceuninck zondag dus nog drie concurrenten moeten passeren. ZWEEDSE EN DUITSER AAN HET FEEST De overwinning in de shorttrack bij de vrouwen was voor de Zweedse Jenny Rissveds. Bij de mannen won de Duitser Luca Schwarzbauer.