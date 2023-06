Het Olympische verhaal voor Mathieu van der Poel wordt moeilijk, maar zo kan hij zich op het WK redden

Op de Olympische Spelen in Tokio stond Nederland bij de mannen nog met 2 renners aan de start. Met nog meer dan een jaar te gaan is dat voor Parijs momenteel 0. Toch blijven ze bij Nederland positief.

Op de Olympische ranking staat Nederland bij de mannen momenteel buiten de top 19. Enkel de top 19 heeft recht op een deelnemer in Parijs. De top 8 mag zelfs 2 renners afleveren. Maar momenteel staat Nederland op bijna 700 punten van die top 19. Zo moet er geïnproviseerd worden en zien we mogelijk geen Mathieu van der Poel in de Olympische mountainbikewedstrijd.

Nederland moet nog heel wat punten inhalen en daardoor denken ze aan alternatieve manieren. Zo zal van der Poel op het WK in Glasgow ook de mountainbikewedstrijd rijden. Daar moet hij een redelijke uitslag weten te rijden.

Bondscoach Gerben de Knegt legde bij In de Leiderstrui uit: "Stel dat van der Poel op dat WK 9e wordt en de 8 landen voor ons hebben al een startplek via de Olympische ranking, dan krijgen de 2 landen die niet bij de beste 19 landen op de Olympische ranking staan, ook een startplek voor de Spelen. Dat is nu het idee."

Gemakkelijk zal dat niet worden. Van der Poel heeft momenteel geen punten en start daardoor achteraan. Ook heeft hij geen voorbereidingswedstrijd in de benen. Toch ziet de Knegt het positief in: "Ik denk wel dat hij daar top 9 kan rijden. Ook zit hij thuis ook regelmatig eens op zijn mountainbike. Alleen zal het wel moeten meezitten en hij mag geen pech of een slechte dag hebben."