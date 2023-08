De Belgen beginnen niet goed op het Super-WK: meteen enkele uitschakelingen op de piste

België is niet goed op het WK baanwielrennen begonnen. Zowel in de teamsprint als in de ploegenachtervolging werd België uitgeschakeld.

Op dag 1 van het Super-WK stonden al meteen enkele kwalificaties in het baanwielrennen op het menu. België kwam in actie in de ploegenachtervolging en de teamsprint.

Thibaut Bernard, Tuur Dens, Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden vertegenwoordigden België in de ploegenachtervolging. Ze legden de 4 km in 3'53"578 af. Die tijd was goed voor een 9e plaats en daardoor waren ze uitgeschakeld. Ze kwamen 3 tienden tekort voor de top 8, dat recht op een plaats in de 1e ronde gaf.

Daarna kwamen Julie Nicolaes, Valerie Jenaer en Nicky Degrendele in actie. Ze werkten voor België de teamsprint in 48"930 af. Met die tijd eindigden ze pas 12e. Enkel de top 8 stootte naar de 1e ronde door. België kwam zo'n anderhalve seconde te kort.