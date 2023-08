🎥 De beslissing in het voordeel van Mathieu van der Poel en co blijft voor beroering zorgen: "Gewoon walgelijk"

De mountainbikewereld blijft op zijn kop staan. De oorzaak is nog altijd de regelwijziging van de UCI. Victor Koretzky drukt na het WK zijn ongenoegen uit.

Een dag voor het WK mountainbike voerde de UCI een reglementswijziging in. Renners die in een andere discipline in de top 10 van de UCI-ranking staan, mochten vanop de 5e rij starten.

Zo schoven enkele mountainbikers die het hele seizoen rijden, naar achteren. Zo ook Victor Koretzky die uiteindelijk nog als 4e eindigde. Hij volgde op 43 seconden van winnaar Tom Pidcock en op 11 seconden van het brons. Toen de Fransman over de streep kwam, toonde hij de duimen naar beneden en een wegwerpgebaar.

Na de streep was Koretzky nog steeds gefrustreerd. "Het is helemaal niet eerlijk en gewoon walgelijk. Er zijn gewoon geen andere woorden voor", reageerde hij bij L'Equipe. "Als ik op de 5e startrij met Pidcock start, kan ik met hem voor de overwinning vechten. Nu verlies ik van bij de start 20 seconden."

"Het is alsof ik op de weg ga rijden en meteen 5 km voorsprong krijg", ging Koretzky verder. "Ik ben gewoon heel teleurgesteld. Ik heb laten zien dat ik bijna net zo sterk was als hij. De inspanning die ik moet leveren aan het begin van de wedstrijd, om weer tot bij de kop van de koers te komen, is degene die ik niet kan leveren aan het einde."