Wielerfans ook getrakteerd op dit spektakel: Belg naar knappe en verrassende uitslag, wheelie Puck Pieterse hoogtepunt

Het is een druk wielerweekend geweest met tal van spektakelrijke uitkomsten. Ook een Belg heeft hieraan mee gedaan in een andere discipline dan het wegwielrennen.

In het mountainbike stond in het Franse Les Gets de Wereldbekermanche Cross Country op het programma. Jens Schuermans deed het daarin verrassend goed. Zijn vorm was al wel goed en daar volgde alleen maar de bevestiging van. Een zesde plaats in een wereldbekerwedstrijd is wel een erg knap resultaat.

In de strijd om de overwinning troefde Victor Koretzky zijn concurrenten af. Die had aan de aankomst 17 seconden over op Nino Schurter, die vrijdag nog had afgehaakt voor de Shorttrack wegens ziekte. In de Cross Country was het vooral een tweestrijd tussen hen beiden om de zege.

PUCK PIETERSE ZORGT VOOR SPEKTAKEL

Bij de vrouwen was het de Oostenrijkse Mona Mitterwallner die met de hoofdprijs aan de haal ging. Het was de clash der youngsters, want Mitterwallner en Puck Pieterse waren de twee besten. Beiden 21 jaar jong. Pieterse - bekend vanuit het veldrijden - moest dus genoegen nemen met plek 2, maar pakte wel nog uit met een wheelie.