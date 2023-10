Zesdaagse van Gent kondigt meteen reeks absolute toppers aan voor editie van dit jaar

Op 14 november start de Zesdaagse van Gent. Een eerste deel van de deelnemers werd al bekendgemaakt.

Binnen een maandje gaat de Zesdaagse van Gent van start in het Kuipke. Voor de 82ste editie heeft de organisatie de eerste namen vrijgegeven.

Titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys vormen opnieuw een koppel tijdens het grote wielerfeest. Het was de eerste keer dat ze samen in Gent reden.

Zij krijgen onder andere al zeker de tegenstand van Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, de wereldkampioenen in de ploegkoers.

Havik reed vorig jaar in Gent met Fabio Van den Bossche, maar die zal nu rijden met Benjamin Thomas. De 28-jarige Fransman is de regerende Europese kampioen en vicewereldkampioen in het omnium.

Van den Bossche pakte op het WK in Glasgow brons op de puntenkoers, Aaron Gate won het goud. De Nieuw-Zeelander zal met Jules Hesters koersen in Gent.