🎥 Een Champions League om te gedenken na totale megacrash: "Ik denk dat er nog maar drie man rijdt"

Normaal heb je graag dat een Champions League gedenkwaardig is. Niet vanwege een crash, maar vanwege de prestaties. In Mallorca zal wel vooral over een valpartij nagepraat worden.

Met 'Champions League' als de naam van een competitie, wil je dat die zijn naam eer aan doet. Liefst niet op de manier waarop dat zaterdagavond in Mallorca het geval was. Tijdens de scratch leek er geen vuiltje aan de lucht, tot plots na een bocht het halve deelnemersveld van de fiets valt. Onder meer de beelden vanuit het standpunt van de Spanjaard Mora zijn frappant. Hij lag er alvast bij, net als zowat alle favorieten voor de overwinning. De schade was zo groot dat meteen de rode vlag in de lucht ging en de wedstrijd werd stilgelegd. 🚴🇪🇸 | Wat een valpartij! Het halve startveld van de scratch klapt tegen het hout... 💥💥 #UCITCL



📺 UCI Track CL kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/Qw0e964tCs — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 21, 2023 "Er ligt wel 15 man op de grond. Ik denk dat er nog maar 3 man rijdt", maakte het ook op één van de Eurosport-commentatoren veel indruk. Gelukkig waren er ook sportieve hoogtepunten. Zo was de Nederlander Harrie Lavreysen weer heer en meester in de sprint.