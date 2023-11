Flandrienne Lotte Kopecky geeft zichzelf fantastisch verjaardagscadeau door nog maar eens Belgische titel te pakken

Nog maar pas tot Flandrienne gekroond of Lotte Kopecky heeft alweer een andere titel beet. Een Belgische titel nog wel, op het BK baanwielrennen.

Zoals iedereen weet is Lotte Kopecky van verschillende markten thuis en dat is dan ook te zien aan haar prijzenkast. Dat die op het BK baanwielrennen nog wat meer gevuld geraakt, is uiteraard helemaal geen verrassing. In de scratch heeft Kopecky alvast goud gepakt.

Wat Kopecky in het wegwielrennen doet, vaak triomferen dankzij een sterke eindsprint, kon ze deze keer doen op de piste. Eens volop onder stoom gekomen, was niemand tegen Kopecky opgewassen. Het goud was dus voor de beste Belgische wielrenster van de voorbije jaren, Katrijn De Clercq pakte zilver en Lani Wittevrongel brons.

ZEGE VOOR KOPECKY OP VERJAARDAG

Dat deze Belgische titel uitgerekend op deze dag op het palmares van Kopecky komt, kan niet meer symbolisch zijn. Ze viert vandaag immers haar 28ste verjaardag.