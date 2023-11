Niemand minder dan lokale held Iljo Keisse brengt Zesdaagse op gang, wereldkampioenen voorlopig boven de Belgen

Iljo Keisse mag dan zelf niet meer koersen, hij blijft ontegensprekelijk de lokale held van de Zesdaagse van Gent. Die is maandagavond weer begonnen.

Aan de zijde van minister Vincent Van Peteghem (CD&V) mocht Iljo Keisse het startsein geven voor deze editie van de Zesdaagse van Gent. Daarna was het aan de mannen op de piste. De Fransman Nilsson-Julien en de Belg Tuur Dens wonnen elk een puntenkoers, de individuele afvalling was dan weer iets voor Lindsay De Vylder.

Ook in de baanronde was De Vylder de beste, maar in de eerste ploegkoers verrasten de Deen Malmberg en de Nieuw-Zeelander Gates dan weer. De Vylder stilde zijn zegehonger nog wat meer achter de derny. Het was vervolgens tijd voor een herkansing in enkele nummers.

DE VYLDER EN GHYS RONDE ACHTER

Jules Hesters won de tweede afvalling, Van den Bossche het tweede dernynummer en het duo Hansen en Havik de tweede ploegkoers. Tussendoor wonnen Dens en Vandenbranden de 500 meter. De leiders na de openingsavond zijn de Nederlandse wereldkampioenen Havik en Van Schip, die een ronde bonus hebben op De Vylder/Ghys.