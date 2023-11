🎥 VIDEO - Renners gaan op de vuist vlak na de start van strandrace

In De Panne werd zondag de jaarlijkse strandrace afgewerkt. Net na de start liep het echter fout.

Tim Merlier pakte zondag de overwinning in de jaarlijkse strandrace van De Panne. De koers werd echter overschaduwd door een kleine knokpartij, vlak na de start.

De renners waren nog maar net vertrokken toen er zich een valpartij voordeed. Twee amateurrenners kwamen daarbij met elkaar in aanraking.

Op beelden van net na de start is te zien dat één van de renners duidelijk niet blij is door de valpartij en daarmee met zijn vuisten op de andere renner slaat. Die laatste gaat dan weer in het verweer.

Toeschouwers moesten tussenbeide komen om de twee kemphanen uit elkaar te halen. Of de wedstrijdjury ingegrepen heeft en of er een melding bij de politie binnenliep is niet duidelijk.