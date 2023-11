Kopecky geeft haar mening over ploegenkoers op Olympische Spelen door dopinggeval Bossuyt

Shari Bossuyt zit sinds juni aan de kant voor vermeend dopinggebruik. Ze werd betrapt op dezelfde stof als Toon Aerts.

Shari Bossuyt zit aan de kant voor dopinggebruik. Een ferme streep door de rekening van Lotte Kopecky die met Bossuyt voor goud ging in de ploegenkoers op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar.

Bondscoach Kenny De Ketele weet dat de kans zo goed als onbestaande is dat Bossuyt op de Spelen in actie zal komen. “Met Shari erbij zijn we misschien wel titelkandidaat. Ik voelde me al zweven richting de Spelen. Ik hoop gewoon dat het een positieve afronding krijgt”, droomt hij eventjes bij Sporza.

Kans heel klein dat Shari Bossuyt naar Olympische Spelen mag

Hélène Hesters (18) en Katrijn De Clercq (21) zijn de mogelijke alternatieven als plan B, naast Kopecky. “Ik geloof in plan A en plan B. Zonder druk kunnen de jongeren misschien een mooie prestatie proberen te behalen. Het is zeker een voordeel als je al eens op jonge leeftijd hebt meegemaakt hoe groot de Spelen zijn.”

Maar ook een plan C, met enkel Hesters en De Clercq is een optie. Lotte Kopecky is er momenteel niet echt mee bezig. “Er is nog niets beslist over de ploegkoers”, klinkt het. “Het komende half jaar wordt heel belangrijk om te kijken of het haalbaar is en of het de moeite is. Ik heb geen info over Shari, maar momenteel is de kans heel klein. Al sluit ik het niet uit. En de andere opties zijn mogelijk, ja.”