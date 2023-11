Peter Sagan heeft een nieuwe ploeg gevonden om olympische droom waar te maken

Peter Sagan nam afscheid als wielrenner. Hij zette een punt achter zijn carrière als profrenner bij TotalEnergies.

Peter Sagan nam afscheid van het wielerpeloton, maar helemaal definitief is dat nog niet. In 2024 wil hij zich nog enkele keren laten zien, met als hoogtepunt het mountainbiken op de Olympische Spelen.

Sagan gaat aan de slag bij het Slovaakse RRK Group - Pierre Baguette - Benzinol, een ploeg op continentaal niveau. Een heel logische stap, want zijn broer Juraj is ploegleider bij RRK Group - Pierre Baguette – Benzinol. De club is alvast blij met zijn komst.

“Ter voorbereiding op de Olympische Spelen zal Peter twee rittenkoersen op de weg rijden, waarna hij na de Spelen nog twee koersen rijdt”, zegt PR-man Gabriele Uboldi bij Sport.

Al moet Sagan wel nog een startplek voor de Olympische Spelen verzekeren. “Mijn doel is om plezier te hebben, mijn best te doen en me proberen te kwalificeren voor de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs, waar ik mijn carrière wil beëindigen”, klonk het.