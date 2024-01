Zotte plannen? Lotte Kopecky legt uit waarom ze dan toch niet op BK veldrijden zal rijden

Lotte Kopecky zal zondag niet in Meulebeke aanwezig zijn. Nochtans had ze veel zin om het BK veldrijden te doen.

Lotte Kopecky heeft overwogen om het BK veldrijden in Meulebeke te rijden. In het verleden werd ze al eens tweede op het kampioenschap om de nationale driekleur in de cross en die titel zou ze graag nog op haar naam schrijven.

Maar vandaag begint het EK baanwielrennen en ook daar doet onze landgenote het altijd ontzettend goed. “Dan heb ik toch maar voor de piste gekozen”, vertelt Kopecky, die aan vier disciplines zal meedoen, bij Sporza.

Al heeft de Sportvrouw van het Jaar niet veel meer te bewijzen in het baanwielrennen, met zes wereldtitels en vier Europese titels achter haar naam. “Als ik zo denk, had ik hier evengoed kunnen wegblijven. Het blijft een Europees kampioenschap. Bovendien, in het omnium ben ik nog nooit Europees kampioene geworden. Zo’n titel zou zeker iets toevoegen”, klinkt het.

Een druk programma dus weer, maar dat wou Kopecky zelf. “We zitten nog altijd in het olympisch selectietraject. Ik wil dat olympisch ticket helemaal veiligstellen. Het ziet er voor het omnium en de ploegkoers dan wel goed uit, je wil op het einde van de rit niet voor verrassingen komen te staan en vaststellen dat je belangrijke kwalificatiepunten hebt laten liggen op dit EK.”