Zelfs een valpartij kan het niet verbrodden: België grijpt zijn eerste medaille op het EK baanwielrennen

België heeft de jacht op medailles geopend op het BK baanwielrennen. Sterker nog, het eerst eremetaal is al binnen.

Jules Hesters is de man die hiervoor zorgde in de afvalling. Al zag het er op een gegeven moment niet goed uit. Met nog zes renners in koers tikte Hesters het achterwiel van de Fransman Grondin aan en ging hij zelf tegen de grond.

HESTERS BIJ LAATSTE DRIE EN DAN IS DE TANK LEEG

Na een korte neutralisatie ging de finale van de afvalling opnieuw verder. Hesters overleefde de volgende schiftingen en schaarde zich bij de laatste drie, waardoor de Gentenaar al zeker was van een medaille. De energietank was ondertussen wel leeg.

Hesters moest dus genoemen nemen met een bronzen medaille, een mooie beloning voor dde getoonde veerkracht na zijn valpartij. Het goud was voor de Deen Hansen.