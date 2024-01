Lotte Kopecky ontgoocheld en gefrustreerd: "En eigenlijk is het logisch"

Een zevende plek in het omnium op het EK in Nederland. De ontgoocheling en frustratie was duidelijk te voelen bij Lotte Kopecky.

Lotte Kopecky heeft geen medaille gepakt in het omnium. De scratch en de temporace deden haar opnieuw de das om. “Mijn scratch was alweer middelmatig. Die heb ik zelf verprutst”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Dat nummer is gewoon een kwelling voor mij. Een k*tnummer. Ik doe het ook echt niet graag.”

De temporace is dan weer een ander verhaal. “Dat is dan weer gewoon een goknummer. Het is altijd hopen dat je je inspanning op het juiste moment plaatst. Blijkbaar had ik ze deze keer iets te vroeg geplaatst. De anderen pakten een rondje. Ik niet. Dat is niet goed.”

Er is dus nog duidelijk werk aan de winkel richting de Spelen. “We zijn er duidelijk nog lang niet”, klonk het nog. “Anderzijds: we zijn pas in januari. Ik zit in volle opbouw richting klassiekers. Logisch dat ik er conditioneel niet bovenuit steek. Dat moet ik in mijn achterhoofd houden. En zelfs al ben ik conditioneel niet top, het gevoel dat ik in de afvalling had kan ik wel meenemen.”