Robbe Ghys staat voor heel belangrijk moment in zijn carrière: "Moet beslissing nemen"

Robbe Ghys reed La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Onze landgenoot kwam echter gehavend uit de strijd.

In de derde rit van de Ster van Bessèges kwam Robbe Ghys ten val. Hij had last van de rug, maar reed de Franse rittenkoers toch uit. De Ruta del Sol is zijn volgende opdracht.

Robbe Ghys kende een tegenvallend EK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn, maar is toch één van de belangrijkste pistiers met het oog op de Olympische Spelen van deze zomer in Frankrijk.

Het is niet gemakkelijk, voor iemand die meer en meer op de weg in actie komt, te focussen en te plannen voor de piste. Hij beseft dan ook heel goed dat hij wel eens voor een heel belangrijke keuze zal staan dit jaar.

Robbe Ghys naar Olympische Spelen

“De Nations Cup in Milton wordt de link naar de Olympische Spelen in Parijs. Daar wil ik top zijn en daar zal ik ook gefocust naar toewerken. Dat ik inmiddels meer wegrenner ben dan pistier is wel duidelijk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het moment om die beslissing te nemen ligt ook al vast. “Na de Spelen in Parijs wil ik alles eens rustig op een rij zetten, ook wel afhankelijk van het resultaat. Lukt de combinatie weg en piste? Ik heb het gevoel dat het steeds moeilijker is om de programma’s op elkaar af te stemmen.”

Dat werd al duidelijk op het EK in Apeldoorn, dat niet echt op een goed moment kwam. “Veel rust werd er ons niet gegund en dat heb ik nodig om fysiek en mentaal te kunnen resetten. Het wordt opnieuw een goedgevuld jaar met veel weg- en pistewedstrijden. Na dit jaar dringt er zich sowieso een grondige evaluatie op.”