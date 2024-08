Het is duidelijk wat haar fataal is geworden: Lotte Kopecky moet de Olympische Spelen verlaten met slechts 1 medaille

Verder dan 1 medaille is Lotte Kopecky niet geraakt op de Olympische Spelen. Ze was nochtans vastberaden om in het omnium een tweede medaille te behalen. Kopecky is gestrand op de vierde plaats.

Het was duimen dat Kopecky toch eens een goede scratch kon afwerken, haar zwakke punt in het omnium. Het is ijdele hoop gebleken. Kopecky werd overvleugeld door veel van haar concurrenten en sloot de scratch uiteindelijk pas af op een zeventiende plaats. Hierdoor was het van in het begin achtervolgen geblazen.

In de temporace sleepte Kopecky een zesde plek uit de brand. Meer zat er in dit onderdeel ook niet in. Ze kon zo wel al een paar plekken opschuiven in het algemene klassement. Met 38 punten prijkte onze landgenote op een dertiende plaats. Helemaal bovenaan had de Amerikaanse Jennifer Valente bijna het maximum van de punten.

Kopecky schuift op in afvallingsrace

De afvallingsrace is wel een onderdeel dat Kopecky normaal uitstekend onder de knie heeft. Ze toonde zich ook bij de vier beste rensters in dit nummer. Bij de finale sprint liet ze zich wel wat verrassen in de binnenbocht, waardoor ze pas als vierde finishte. In de stand dook Kopecky wel de top 10 in: de negende plek was voor haar.

Onze Belgische trots moest al met een erg straffe puntenkoers uitpakken om nog in de buut van de medailles te komen en dat deed ze ook. Na twee winstronden hijgde ze in de nek van de Nieuw-Zeelandse Wollaston. Die slaagde er toch in om haar brons vast te houden. Het goud was voor Valente, het zilver voor de Poolse Pikulik.

Zure vierde plaats voor Kopecky

Lotte Kopecky strandde op een vierde plaats en op negen punten van het podium. Zuur. De scratch blijft haar grote zorgenkind in het omnium, daar is ze een medaille kwijtgespeeld. Laat ons wel niet vergeten dat ze door haar brons in de wegrit nog altijd huiswaarts keert als één van de Belgische medaillewinnaars op de Spelen.