🎥 "Als puntje bij paaltje komt...": Eli Iserbyt niet te spreken voor 'straf' die biergooier krijgt

Op de Koppenbergcross op 1 november vorig jaar kreeg Eli Iserbyt een volle beker bier over zich heen. De dader werd geïdentificeerd en kent zijn straf.

“Veel beloven in de pers, maar als puntje bij paaltje komt…”, schrijft Eli Iserbyt over een bericht dat hij via zijn advocaten kreeg over de afhandeling van de zaak van de biergooier op de Koppenberg.

De verdachte ontvangt enkel een waarschuwing per brief voor die feiten. Hij mag geen nieuwe feiten plegen en daarmee is het dossier volledig afgehandeld. Als de dader nieuwe feiten pleegt, dan wordt het bestaande dossier wel heropend.

De man werd op het moment van de feiten door de politie uit het publiek gehaald, maar enkel gevraagd om de omgeving te verlaten. Hij werd dus nooit opgepakt.

Iserbyt, zijn ploeg Pauwels-Sauzen Bingoal en organisator Golazo dienden klacht in tegen de toeschouwer, maar dat leverde dus helaas niks op, zo werd duidelijk.

Het nieuws komt naar buiten net op de dag dat duidelijk werd dat de toeschouwer die spuwde naar Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic een GAS-boete krijgt, van maximaal 350 euro.

🚵🇧🇪 | Een schandalige actie van iemand uit het publiek in Oudenaarde. Een man lijkt een vol glas bier over de Belg te gooien. Deze toeschouwer moet toch makkelijk op te sporen zijn... #Koppenbergcross 📺​ Veldrijden stream je op HBO Max pic.twitter.com/E8XBxDFLiK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) November 1, 2024