Bakelants ziet "ongemakkelijke waarheid" na Parijs-Roubaix en trekt harde conclusie over Van Aert

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel heersen over het peloton. Opnieuw streden de twee tegen elkaar in Parijs-Roubaix, met de Nederlander die aan het langste eind trok.

Sinds Jasper Philipsen vorig jaar Milaan-Sanremo won, hebben Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel de monumenten onder elkaar verdeeld. Dat zijn intussen zeven monumenten op rij met maar twee verschillende winnaars.

Ook voor Jan Bakelants is het zonneklaar dat Van der Poel en Pogacar van een andere planeet zijn. "Dit voorjaar legt een ongemakkelijke waarheid bloot", zegth bij HLN. Van de vier grote kasseikoersen (E3, Gent-Wevelgem, de Ronde en Roubaix) wonnen zij er drie. Pedersen profiteerde van hun afwezigheid in Wevelgem.

"Maar eigenlijk houden zij de rest van het peloton in een wurggreep. Hun dominantie doet denken aan de jaren van Tom Boonen en Fabio Cancellara, maar nog verstikkender voor de concurrentie", is Bakelants duidelijk.

Van Aert kan niet op tegen Pogacar en Van der Poel

Het is voor de rest van het peloton een pijnlijke vaststelling dat ze er niet aan te pas komen als Van der Poel en/of Pogacar aan de start staan. Ook voor Wout van Aert, vierde in de Ronde en Roubaix, is dat het geval.

"De hoogste trede blijft in de kasseimonumenten buiten bereik als de twee buitenaardse talenten starten. Als zij in topconditie zijn en geen pech hebben, zal Van Aert in het voorjaar moeilijk kunnen winnen."